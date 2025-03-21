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İsmail Saymaz ev hapsinde: Savunması ortaya çıktı

İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarına ilişkin suçlamalara karşı savunmasını yaptı. Gazeteci, yalnızca haber yapmak amacıyla görüşmeler yaptığını belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2025 15:43, Son Güncelleme : 21 Mart 2025 15:43
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Gezi Parkı Olayları ve İsmail SaymazGezi Parkı olaylarının sanıkları ile yoğun irtibatlarının bulunduğu, eylemlerde aktif rol oynadığı ve sosyal medyadan gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve ev hapsi adli kontrol şartı ile serbest bırakılan gazeteci İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Saymaz ifadesinde,

"Ben Gezi Parkı eylemlerinin ne organize edilmesinde ne de yaygınlaştırılmasında bulunmadım. Sadece gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yapmak amacıyla görüşmeler yaptım"

dedi.

Saymaz'ın Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı olaylarının organizatörü Mehmet Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan şahıslarla konuşma içerikleri tespit edilmişti. Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından Saymaz'a adli kontrol uygulanarak 'ev hapsi' verildi.

İsmail Saymaz'ın Savunması

Kararın ardından İsmail Saymaz'ın Sulh Ceza Hakimliği ifadesi ortaya çıktı. Saymaz savunmasında,

"Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği söylenen kişilerle herhangi bir bağım yoktur. Osman Kavala, Can Atalay ve Mücella Yapıcı ile yalnızca gazetecilik çerçevesinde görüşmüşümdür. Ben Gezi Parkı eylemlerinin ne organize edilmesinde ne de yaygınlaştırılmasında bulunmadım. Sadece gazetecilik faaliyeti çerçevesinde haber yapmak amacıyla görüşmeler yaptım."
dedi. Ayrıca, sosyal medya paylaşımlarının Gezi Parkı eylemlerine ilişkin haber içerikli olduğunu ve hiçbir şekilde sokağa davet veya iktidara karşı protestoya çağrı yapmadığını belirtti. "Hakkımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğünü haftalar öncesinden haber almıştım. Bu soruşturma 14 Şubat 2025 tarihinde başlamıştır. Bunu bilmeme rağmen Londra, Paris ve Frankfurt'a gidip geldim. Kaçma şüphem yoktur. Hakkımda istenen adli kontrol tedbirinin reddine karar verilerek direkt serbest kalmayı talep ederim"

ifadelerini kullandı.

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