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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 07:57, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 07:58
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Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi'ndeki geri dönüşüm tesisinin elektronik atık depolama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

28 araç ve 84 personelle alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle tesiste maddi hasar oluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da bölgede incelemelerde bulundu.

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