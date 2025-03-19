Kocaeli'de geri dönüşüm tesisinde yangın

28 araç ve 84 personelle alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Çepni Mahallesi Suadiye Bağdat Caddesi'ndeki geri dönüşüm tesisinin elektronik atık depolama bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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