En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden sonra, ev hayali kuran tüketiciler "en ucuz kredi" aramalarını artırdı. Bu hafta, üç banka %2,70 seviyesinin altında seçenekler sunarak öne çıkıyor. Önceki haftada bu potada sadece bir banka yer alırken, diğer bankaların da kredi faizlerini düşürerek rekabete katıldığı gözlemlendi. En uygun konut finansmanı oranları hangi bankada? 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...Geçen yılın ikinci yarısından itibaren konut piyasasında başlayan hareketlilik sürüyor. Söz konusu hareketlilik, kredi hacminde artışı da destekledi. BDDK verilerine göre, 7 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 538,11 milyar TL oldu. Söz konusu rakam yılın ilk haftasında 513,47 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Kredi hacminde 9 haftalık artış 24,64 milyar TL oldu.

Kredili Satışlar İvme Kazandı

Kredi piyasasında gözlemlenen bu gelişmeler, ipotekli konut satışı verilerinde de kendini gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; ocak ve şubat aylarında kredi kullanılarak gerçekleşen (ipotekli) konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %127,30 arttı ve 33 bin 504 adet olarak gerçekleşti. Sadece şubat ayında ipotekli satışların toplam içindeki payı ise %14,90 olarak gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi Artıyor

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, şubatta konut fiyatlarında artış devam etti. Konut Fiyat Endeksi geçen ay %2,8 oranında yükseldi. Böylece son 1 yıllık dönemde konut fiyatları %31,30 arttı. Enflasyondan arındırıldığında, konutta %5,6 oranında yıllık reel düşüş dikkat çekti. Yine son 12 ayda İstanbul'da %28,40, Ankara'da %37,20 ve İzmir'de %32,70 oranında fiyat artışı kaydedildi.

Konut Kredilerinde Son Durum

TCMB'nin aralık ayından itibaren gerçekleştirdiği üç faiz indirimi ile politika faizi %42,50 seviyesine kadar çekildi. Gelecek aylarda da faiz indirimi beklentisi devam ederken, söz konusu gelişmeler konut kredisi faiz oranlarında da düşüşü destekledi. Ev alma hayali kuran tüketiciler de "en düşük konut kredisi" aramalarını hızlandırırken, bankalar tarafından sunulan en uygun oran %2,68 olarak öne çıktı.

En Uygun Oranlar

19 Mart 2025 itibarıyla en uygun konut finansmanı oranları şöyle sıralandı:

Kuveyt Türk: %2,68 (Kar Payı Oranı)

Albaraka: %2,68 (Kar Payı Oranı)

Vakıfbank: %2,69

Vakıf Katılım: %2,74 (Kar Payı Oranı)

Yapı Kredi: %2,79

1 Milyon TL Kredi/120 Ay Vade

En düşük finansman oranına göre hesaplama yapıldığında 10 yıllık ödeme planı şöyle:

Finansman Tutarı: 1 milyon TL

Finansman Vadesi: 120 ay

Finansman Oranı: %2,68

Aylık Taksit: 27 bin 970 TL

Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 380 bin TL

1 Milyon TL Kredi/60 Ay Vade

En düşük finansman oranına göre hesaplama yapıldığında 5 yıllık ödeme planı ise şöyle:

Finansman Tutarı: 1 milyon TL

Finansman Vadesi: 60 ay

Finansman Oranı: %2,68

Aylık Taksit: 33 bin 692 TL

Toplam Geri Ödeme: 2 milyon 45 bin TL

Ömer Faruk Bingöl