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SGK, Haksız Yetim Aylığı Ödemelerini İptal Ediyor

SGK, haksız yetim aylığı alanlara karşı geniş çaplı bir inceleme başlattı. Usulsüz ödemeler iptal edilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 08:41, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 08:41
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SGK, Haksız Yetim Aylığı Ödemelerini İptal Ediyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), haksız yere yetim aylığı alanlara yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde, usulsüz şekilde yetim maaşı aldığı tespit edilen kişilerin ödemelerinin iptal edileceği öğrenildi. SGK, yetim aylığı ödemelerinde usulsüzlükleri tespit etmek için kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Yapılan incelemelerde, haksız yere yetim aylığı aldığı belirlenen kişilerin maaşlarının kesildiği ve hukuki işlemler başlatıldığı öğrenildi.

Hileli Boşanmalara Karşı Yoğun Takip

Bu süreçte özellikle boşanma sonrası yeniden yetim aylığı bağlatan kadınlar detaylı şekilde inceleniyor. SGK, özellikle eşinden boşandıktan sonra yetim aylığı almak isteyen kişileri mercek altına aldı. Kurum, boşanmaların gerçek mi yoksa sadece maaş almak amacıyla mı yapıldığını anlamak için derinlemesine araştırmalar yürütüyor.

İnceleme Altındaki Gruplar

  • Boşanma sonrası kısa sürede yetim aylığı başvurusu yapanlar
  • Aynı evde yaşamaya devam eden çiftler

Gelen ihbarlar değerlendirilerek şüpheli durumlarda maaş ödemeleri durduruluyor ve kişilere geriye dönük borç çıkarılabiliyor.


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