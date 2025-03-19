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Ercan Saatçi gözaltına alındı

Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 08:20, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 08:48
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Ercan Saatçi gözaltına alındı

Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı.

Saatçi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi konserlerine ilişkin gerekçeyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ercan Saatçi 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim görürken Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı.

1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı. Yine aynı yıl İTÜ kampüslerinde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasında "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı. 1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması'nda Özdemir Erdoğan birinci olurken Saatçi üçüncü oldu. Aynı yarışmanın dönüşünde İzel-Çelik-Ercan grubu kuruldu.

1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu ve bu grupla 2 albüm yaptı.Çelik Erişçi'nin 1992'de gruptan ayrılmasıyla 1993 yılında İzel-Ercan olarak "İşte Yeniden" albümünü yaptı. Bugüne dek 600'e yakın şarkı sözü 400'ü aşkın beste ve düzenleme yaptı. Ercan Saatçi Doğan Müzik Company (DMC) den ayrılarak Rec by Saatchi adında kendi şirketini kurdu.

2003-2004 yılları arasında Popstar ve Türkstar; 2006 Yılında Star Avı, 2008 Yılında da Alaturka Solist yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.

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