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İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı

İstanbul'da kamu düzenini korumak amacıyla 19-23 Mart tarihleri arasında gösteriler yasaklandı. Metro ve yollar da kapatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 08:25, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 09:06
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır" denildi.

İstanbul'da Dört Gün Boyunca Yasaklar

İstanbul Valiliği, 19 - 23 Mart tarihleri arasında dört gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklama kararı aldı. Bu karar, kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla alınmıştır. Valilik açıklamasında, bazı metro hatlarının ve yolların da bu süre zarfında kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Valiliğinin açıklaması şu şekilde;

Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 15/H maddeleri çerçevesinde alınan bu karar doğrultusunda çeşitli tedbir kararları uygulanacaktır. Bu kararlar kapsamında;

19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen - M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,

M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması, kararı alınmıştır.

Öte yandan, aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır.

Kapalı Metro Hatları

19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren kapatılacak metro hatları şunlardır:

  • M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonu,
  • M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu.

Kapatılan Yollar

Aşağıdaki yollar, araç trafiğine kapatılacak ve alternatif güzergahlar kullanılacaktır:

  1. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arası),
  2. Adnan Menderes Bulvarı yan yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü),
  3. Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
  4. Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
  5. Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
  6. Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
  7. Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar,
  8. Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

Alternatif Güzergahlar

Alternatif yollar olarak önerilen güzergahlar şunlardır:

  • Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi,
  • Atatürk Bulvarı,
  • Fevzi Paşa Caddesi,
  • D-100.


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