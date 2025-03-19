Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı

ANKARA'da kar yağışı etkili olurken, kentin bazı noktaları beyaza büründü. Başkentte dün akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığı düşerken, gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırırken, bazı noktalarda yeşil alanlar, parklar, binaların çatıları, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabah saatlerinde yer yer tipi şeklinde yağan kar nedeniyle ulaşım da olumsuz etkilendi. Yağış nedeniyle trafik yavaşladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; Ankara'da bugün ve yarın kar yağışı beklenirken önümüzdeki günlerde de hava sıcaklığının gece saatlerinde 0'ın altında olması bekleniyor.

Ankara'da Kar Yağışı ve Ulaşım

Kar yağışının etkili olduğu Ankara'da, kentin birçok noktası beyaz örtüyle kaplandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde yoğunlaşarak etkisini artırdı. Yeşil alanlar, parklar ve binaların çatıları bu durumdan etkilendi.

Trafik ve Ulaşım Durumu

Sabah saatlerinde yer yer tipi şeklinde yağan kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı ve ulaşım olumsuz etkilendi. Sürücülerin dikkatli olması ve trafiğin yavaşlaması gerektiği vurgulandı.

Meteorolojik Tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Ankara'da bugün ve yarın da kar yağışı bekleniyor. Gelecek günlerde ise hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi öngörülüyor.