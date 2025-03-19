KYK kız yurdunda yangın paniği

Öğrenciler tedbir amaçlı yurttan tahliye edilirken, yangın ise itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen küçük çaplı yangın, yurtta kalan öğrenciler arasında endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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