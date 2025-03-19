Kırklareli'nde geçen ay 260 kaçak göçmen yakalandı

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denetimlerde 6 araca da el konuldu.

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