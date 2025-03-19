Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Gün içinde 41,64 TL seviyesini gören dolar, günü 38,00 TL'den günü tamamladı. 44,88 TL seviyesini gören Avro ise günü 41,40 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 17:17, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 17:18
Döviz piyasasında yeni zirveler görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararı sonrasında dolar/TL ve euro/TL yeni zirve ile güne başladı.
Dolar/TL ilk kez 41 seviyesini aşarken, euro/TL de 44'ün üzerine çıkarak rekor seviyeyi gördü. Dolar 41,64, euro 44,88'e kadar yükseldi.
Doların günlük kazancı yüzde 11'i aşarken, euro yüzde 11,5 arttı. Dolar bu yıl TL karşısında yüzde 16,16, euro yüzde 22,30 yükseliş kaydetti.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|
|SALI
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|ÇARŞAMBA
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,6560
|36,6570
|38,0070
|38,0080
|Avro
|40,0040
|40,0050
|41,4080
|41,4090
|Sterlin
|45,5500
|45,5600
|49,2500
|49,2600
|İsviçre frangı
|41,7100
|41,7200
|49,2600
|49,2700
|ANKARA
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|ABD doları
|36,6260
|36,7060
|37,9770
|38,0570
|Avro
|39,9640
|40,0440
|41,3680
|41,4480
|Sterlin
|45,4900
|45,7000
|49,1900
|49,4000