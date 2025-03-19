İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 87'ye ulaştı
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 87'ye ulaştı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede
Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz
Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu
Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
Taksim metrosu kapatıldı
Taksim metrosu kapatıldı
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar ve avro günü rekorla tamamladı

Gün içinde 41,64 TL seviyesini gören dolar, günü 38,00 TL'den günü tamamladı. 44,88 TL seviyesini gören Avro ise günü 41,40 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 17:17, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 17:18
Yazdır
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı

Döviz piyasasında yeni zirveler görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişi hakkındaki gözaltı kararı sonrasında dolar/TL ve euro/TL yeni zirve ile güne başladı.

Dolar/TL ilk kez 41 seviyesini aşarken, euro/TL de 44'ün üzerine çıkarak rekor seviyeyi gördü. Dolar 41,64, euro 44,88'e kadar yükseldi.

Doların günlük kazancı yüzde 11'i aşarken, euro yüzde 11,5 arttı. Dolar bu yıl TL karşısında yüzde 16,16, euro yüzde 22,30 yükseliş kaydetti.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:


 SALI
ÇARŞAMBA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD doları 36,6560 36,6570 38,0070 38,0080
Avro 40,0040 40,0050 41,4080 41,4090
Sterlin 45,5500 45,5600 49,2500 49,2600
İsviçre frangı 41,7100 41,7200 49,2600 49,2700
ANKARA



ABD doları 36,6260 36,7060 37,9770 38,0570
Avro 39,9640 40,0440 41,3680 41,4480
Sterlin 45,4900 45,7000 49,1900 49,4000

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber