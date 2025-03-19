Dolar ve Euro'da Yeni Zirveler Görüldü

Döviz kurlarındaki hareketlilik, piyasalarda dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. İstanbul serbest piyasasında dolar 36,7510 liradan, euro ise 40,2140 liradan güne başlangıç yaptı. Döviz piyasasında bu yeni zirveler, yatırımcıların ve ekonomistlerin yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

Döviz Kurlarında Yeni Zirve

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişi hakkındaki gözaltı kararı sonrası, döviz kurları yeni zirveleri gördü. Bu gelişmelerin ardından dolar/TL 36,76 seviyesini, euro/TL ise 40,31 seviyesini görerek rekor kırdı. Dün doların satış fiyatı 36,6570 lira, euronun satış fiyatı ise 40,0050 lira olarak kaydedilmişti.

Yıl İçinde Dövizdeki Artış

Dolar bu yıl Türk Lirası karşısında yüzde 3,93 oranında yükseliş gösterirken, euro ise yüzde 9,6 oranında artış kaydetti. Bu veriler, döviz piyasasındaki dalgalanmaların ekonomi üzerinde nasıl etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Dövizdeki bu yükseliş trendi, yatırımcılar için önemli bir odak noktası olmaya devam ediyor.