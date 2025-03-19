Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca Eskişehir'de "154 kV Acıbadem Eskişehir GES TM-Eskişehir OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve Aydın'da "154 kV Dampınar RES TM-Nezihe Beren JES TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

Enerji Nakil Hatları İçin Kamulaştırma Kararları

Öte yandan, Konya ve Niğde'de bulunan bazı taşınmazların, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Bu projeler, enerji iletiminde kritik öneme sahip ve bölgesel enerji dağıtım ağının güçlendirilmesini hedefliyor.

Projelerin Amacı ve Kapsamı

Projeler kapsamında, enerji iletim hattı güzergahlarında bulunan taşınmazlar, Türkiye'nin enerji altyapısını güçlendirmek ve enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde kamulaştırılacak. Bu sayede, enerji projeleri daha hızlı bir şekilde hayata geçirilecek ve ülkenin enerji ihtiyacına etkin çözümler sunulacak.