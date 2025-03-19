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Suriye ile Elektrik Ticareti İçin EPDK'dan Yeni Duyuru

Türkiye ve Suriye arasında Reyhanlı-Afrin hattı üzerinden elektrik ticareti için kapasite tahsisi başvuruları başladı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 09:59, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 10:00
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Suriye ile Elektrik Ticareti İçin EPDK'dan Yeni Duyuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye ile Suriye arasında faaliyet gösteren Reyhanlı-Afrin Enterkonneksiyon Hattı üzerinden gerçekleştirilecek elektrik ticareti için kapasite tahsisi başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği gereğince, 15 Aralık Pazartesi gününe kadar söz konusu hattı kullanarak Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak isteyen tedarik veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Suriye'den elektrik ithalatı yapmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 1 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar EPDK'ye başvuruda bulunması gerekiyor.

Elektrik Ticareti İçin Kapasite Artışı Talebi

  • Öte yandan, tedarik lisansı sahibi STE Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış İthalat İhracat Limited Şirketi, mevcut hat üzerinden izole bölge besleme yöntemiyle Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak üzere 15 Aralık'a kadar Reyhanlı TM'den mevcut 40 megavat olan kapasitenin azami 100 megavata yükseltilmesi için lisans tadili başvurusunda bulundu. EPDK başvuru süreci başlamıştır.
  • Başvuru süresi 1 Nisan Salı günü sona erecektir.
  • Lisans tadili için kapasite artışı talep edilmiştir.


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