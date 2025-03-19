Altının Kilogram Fiyatı Yüzde 4,1 Arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 728 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 728 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 857 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,1 artışla 3 milyon 728 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 964 milyon 763 bin 9,25 lira, işlem miktarı ise 265,67 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 14 milyon 869 bin 316,99 lira olarak gerçekleşti.

Altın Borsasında En Fazla İşlem Yapan Kurumlar





Nil Kıymetli Madenler

Atanur Kuyumculuk

İlkarlar Döviz ve Kıymetli Madenler

Gülkay Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti

Garanti BBVA





Bugünkü İşlemlere İlişkin Veriler

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler yukarıda belirtilmiştir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gelecek günlerde piyasalardaki hareketliliğin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Yatırımcılar için altın, güvenli liman olarak değerlendirilmeye devam ediyor.