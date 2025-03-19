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Ticaret Bakanlığı 8 Şirkete Daha Statü Verdi

Ticaret Bakanlığı, 8 şirkete daha dış ticaret sermaye şirketi statüsü vererek toplam sayıyı 97'ye çıkardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 11:03, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 11:04
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Ticaret Bakanlığı 8 Şirkete Daha Statü Verdi

Ticaret Bakanlığı, yeni bir düzenlemeyle 8 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanıdı. Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 97'ye ulaştı. Bu kapsamda listeye eklenen şirketler arasında Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi AŞ, CCC Dış Ticaret AŞ, Durak Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ, Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, Pak İhracat AŞ ve Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ yer alıyor.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünün Önemi

Bu statü, şirketlere uluslararası ticarette daha etkin bir rol üstlenme fırsatı sunar. Ayrıca, bu statüye sahip şirketler, ihracat kapasitesini artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Listeye Eklenen Şirketler

  • Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ
  • Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi AŞ
  • CCC Dış Ticaret AŞ
  • Durak Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ
  • Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ
  • Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ
  • Pak İhracat AŞ
  • Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ

Bu gelişmeler, Türkiye'nin dış ticaret alanındaki büyümesine katkı sağlayarak, ekonomik kalkınmayı destekleyecektir.


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