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Şişli Belediyesi'nden soruşturmaya ilişkin açıklama

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın gözaltına alınması sonrası belediye açıklama yaptı. Hukuki süreç yakından izleniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2025 11:29, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 11:44
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Şişli Belediyesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturmaya ilişkin tüm süreçleri hukuka uygunluk, adil yargılanma hakkı ve hukuk güvenliği açısından yakından takip ediyoruz" denildi. Bu durumun hukuki süreçler çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

Soruşturma Sürecinin Detayları

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, bugün saat 06.00 sularında evinde arama yapılarak gözaltına alınmıştır. Soruşturmaya ilişkin tüm süreçleri hukuka uygunluk, adil yargılanma hakkı ve hukuk güvenliği açısından yakından takip ediyoruz."Bu gelişmeler ışığında, belediye yetkilileri, soruşturmanın adil bir şekilde yürütülmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti. Ayrıca, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına şeffaf bir süreç izleneceği ifade edildi.

Belediyeden Vatandaşlara Güvence

Belediye yönetimi, vatandaşların bu süreçte endişe etmemeleri gerektiğini ve tüm gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını vurguladı. Belediye, hukukun üstünlüğüne olan inancını ve adaletin yerini bulacağına dair güvenini dile getirdi.

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