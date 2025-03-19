Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı otomobilde 16 milyon 405 bin 235, minibüste 526 bin 102, otobüste 214 bin 230, kamyonette 4 milyon 738 bin 370, kamyonda 1 milyon 6 bin 568, motosiklette 6 milyon 329 bin 732, özel amaçlı araçta 103 bin 524, traktörde 2 milyon 272 bin 761 olmak üzere toplam 31 milyon 596 bin 522 olarak belirlendi.

En fazla motosiklet İstanbul'da, en az Ardahan'da

Veriler motosiklet sayıları açısından incelendiğinde, il bazında en fazla motosiklet 811 bin 333 ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 498 bin 237 ile Antalya, 470 bin 164 ile İzmir takip etti.

En az motosiklet ise Ardahan'da yer aldı. Toplam 951 motosikletin bulunduğu Ardahan'ı bu kategoride 1539 ile Tunceli, 1568 ile Hakkari, 1773 ile Bitlis izledi.

Kilis'te motosiklet sayısı otomobilin yaklaşık 3 katı

Motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 13 bin 370 otomobil bulunurken, 38 bin 431 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi.

Aydın'da 227 bin 947 otomobile karşılık 228 bin 601 motosikletin, Manisa'da 263 bin 306 otomobile karşılık 302 bin 690 motosikletin, Muğla'da 267 bin 341 otomobile karşılık 289 bin 104 motosikletin, Iğdır'da 7 bin 782 otomobile karşılık 11 bin 643 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.