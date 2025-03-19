Burdur'da Şüpheli Ölüm: Muhtar Görevden Uzaklaştırıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen bir olay, Karapınar köyü muhtarı Sinan Özmen'in görevden uzaklaştırılmasına neden oldu. Bahri Sirel'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan bu karar, olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Olay, Evciler köyü Arpa Deresi mevkisinde, 3 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekibi, yaralı Bahri Sirel'i Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak Sirel, burada yaşamını yitirdi.

Traktörden Düşme İddiası

Sirel'in yakınları, motosiklet kazasına dair belirti olmaması üzerine şüphelenerek jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Bahri Sirel'in traktörden düşerek öldüğü iddia edildi. Bağ evinin yıkım işinde çalışan Bahri Sirel'in, yıkıntıların boşaltılmasının ardından traktörden düştüğü öne sürüldü.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Jandarma, Hüseyin Özmen, eşi F.Ö., muhtar Sinan Özmen ve R.K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin Özmen tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Karapınar köyü muhtarı Sinan Özmen geçici süreyle görevden uzaklaştırıldı.

Muhtarlık Görevine Yeni Atama

Bakanlık emriyle muhtarlık görevine vekaleten 1'inci aza Emrah Kara atandı. Bu gelişmeler, olayın üzerindeki gizemi daha da artırırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.