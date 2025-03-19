Engelli Vatandaşın Akülü Sandalyesi Çalındı: 1 Gözaltı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, engelli bir vatandaşın evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesinin çalınması olayıyla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana gelen olayda, engelli vatandaşın evinin önüne bıraktığı akülü tekerlekli sandalye çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, akülü tekerlekli sandalyenin bir kişi tarafından kamyonetin kasasına konularak götürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, Ahmet Yesevi Caddesi'nde durdurdukları kamyonetin sürücüsü Y.K.'yi "açıktan hırsızlık" suçlamasıyla gözaltına aldı. Y.K.'nin işlemlerinin devam ettiği ve akülü tekerlekli sandalyenin sahibine teslim edildiği öğrenildi.