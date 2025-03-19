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Ali Babacan: Süreci İzliyoruz, Adımlar Atılacak

Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Süreci izlediklerini ve gerekli adımların atılacağını belirtti.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 19 Mart 2025 12:15, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 13:13
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Ali Babacan: Süreci İzliyoruz, Adımlar Atılacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Babacan, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Gerektiği zaman, gerekli adımlar mutlaka atılacaktır" dedi.

Yeni Yol Grubu Toplantısı Sonrası Açıklamalar

Yeni Yol Grubu'nun grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Süreci yakından izliyoruz. Gerektiği zaman, gerekli adımlar mutlaka atılacaktır" diye konuştu.

"BÖYLE SÜREÇLERDE ANCAK MAĞDURİYET ZULÜM OLUR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Hukuk devleti niteliğinin önemli ölçüde örselendiği ve darbe dönemlerinde ancak karşılaşabileceğimiz bir ortam var" dedi. Babacan, şunları söyledi:"Bugünlerden de hep beraber millet olarak mücadele ile çıkacağız. Asla sindiremeyecekler. Asla korkmayacağız. Varsa yargı önünde suçu, sıkıntısı olan, kuşkusuz adil bir şekilde, bağımsız bir yargı eli ile görülmeli ama böyle 3 ayrı konuda, eğer bir sabah yüzlerce insana operasyon yapılıyorsa, bu tamamen siyasi koordinasyon ve siyasi gerekçe ile yapılan operasyondur. Yargının kendi inisiyatifiyle, kendi bağımsız süreciyle bu işlerin yürüdüğü konusunda kimse masal anlatmasın. Zaten Sayın Erdoğan da bu işlere müdahil olduğunu hemen hemen her konuşmasında söylüyor. İpuçlarını veriyor. 'Turbun büyüğü heybede' diye söylüyor. Demek ki hepsini biliyormuş. Zamanlaması, içeriği tamamen iktidarın kontrolünde giden bir yargı sürecinden bahsediyoruz. Böyle giden süreçlerde adalet dağıtılmaz. Böyle giden süreçlerde ancak mağduriyet, zulüm olur."

Davutoğlu'ndan Sert Eleştiriler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zaten ülkenin demokrasisine giydirilmiş bir deli gömleğiydi. Açıkça söyleyeyim, son uygulamalarıyla, bu deli gömleği zırdeli gömleğine dönüşmüş durumda." Türkiye'de yargının gerçekten bağımsız işlemesi, benzer davaların hepsinde aynı tavrı almayı gerektirir. Biz herhangi bir kişiyi savunmak durumunda değiliz. Hepimiz yargı önünde hesap verme durumundayız, sayın İmamoğlu da herkes verebilir. Ama başsavcılığın yaptığı açıklamadaki suçların hemen hemen tamamı birçok başka örnekte Rıza Zarrab olayında, Sezgin Baran Korkmaz olayında, Yenidoğan çetesinde ve birçok olayda yaşanmış ve onlar hakkında böyle kapsamlı bir 'temiz eller' operasyonu yapılmamış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin eski uygulamalarıyla ilgili dosyalar rafa kaldırılmışken, bunların yapılmasının sebebi açıktır. Türkiye'de tek bir güç odağı oluşturulmak isteniyor. Yargı da bunun için kullanılmak isteniyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Arıkan'dan Gündeme Dair Açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise "Türkiye için çok sıkıntılı, önemli bir süreç içerisinde yaşıyoruz." Özellikle Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz Ekim ayında başlattığı sürecin belli bir mesafe alması, Türkiye için bir kazanım gözüküyordu. O kazanımların da son günlerde yaşanan hadiselerle hızlı bir şekilde tüketildiğini görmekteyiz. Dış coğrafyada haritaların yeniden konuşulduğu, ülkelerin geleceğinin tartışıldığı bir dönemde gözaltılar ile uyanmamız, diplomayı tartışmamız, ki bu yıllarca süren bir tartışma. Bugün hala gündemde olması Türkiye'ye kaybettirir. Bu günlerde yaşanan hadiseler, provokasyona açık hadiseler. Toplumun da halkımızın da son derece itidalli olması, ne oluyorsa hukuk çerçevesinde olmasının önem arz ettiği günler içerisindeyiz" diye konuştu.

"GEREKLİ ADIMLAR MUTLAKA ATILIR"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Yeni Yol Grubu olarak bir heyetin görevlendirilip, görevlendirilmediği ya da genel başkanlar düzeyinde İstanbul'a bir ziyaretin olup olmayacağı sorusuna ilişkin ise Davutoğlu, "Değerlendireceğiz. Şu anda bu konuya dair karar yok. Toplantı öncesi birlikte genel bir değerlendirme yaptık. Bu gelişmeler karşısında ortak bir tavırla net bir duruş sergileme kararı almıştık" yanıtını verirken, Babacan, "Süreci yakından izliyoruz. Gerektiği zaman, gerekli adımlar mutlaka atılacaktır" diye konuştu.

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