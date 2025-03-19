Gebze'de İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı. Sultanorhan Mahallesi 1121. Sokak'taki inşaatta çalışan Orhan C. (61), çalışma sırasında dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Orhan C., sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş Kazası Sonrası Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde yaralı işçiye müdahale etti. İlk yardım uygulamalarının ardından, Orhan C.'nin daha ileri tedavi için hastaneye sevki gerçekleştirildi.

İş Güvenliği Konusunda Alınması Gereken Önlemler

Çalışanların güvenlik ekipmanları kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi.

İnşaat alanlarında düzenli güvenlik denetimlerinin yapılması.

İşçilere düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi.



