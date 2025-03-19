İzmir'de deniz ulaşımına hava engeli! Feribot seferleri iptal...
Şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'de feribot seferleri iptal edildi. Konuya yönelik detaylı açıklama İZDENİZ'den geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 13:24, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 13:24
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Üçkuyular iskelesini etkileyen şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00 itibarıyla Üçkuyular-Bostanlı hattındaki feribot seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, yolcu gemilerinin ise seferlerine devam ettiği belirtildi.