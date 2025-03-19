Özgür Özel, Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Sarıyer'deki evine giderek Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti

Bu ziyaret, 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında yaşanan gelişmelerin bir parçası olarak dikkat çekti.

İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Özgür Özel ve heyeti, bu olayın ardından hızlı bir şekilde Ankara'dan İstanbul'a gelerek dayanışma gösterdi. Dilek İmamoğlu'na yapılan bu ziyaret, siyasi arenada önemli bir duruş olarak değerlendirildi.