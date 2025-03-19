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Ekrem İmamoğlu ve Diğer Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı. İmamoğlu ve diğer şüpheliler, İstanbul Tıp Fakültesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 13:30, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 13:32
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Ekrem İmamoğlu ve Diğer Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolünden geçirildi.

Başsavcılık, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma Kapsamında Sağlık Kontrolleri

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu ve bazı şüphelilerin sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nin yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 adli tıp uzmanı ve 1 adli tıp teknisyenince gerçekleştirildi. Bazı şüphelilerin de kontrollerinin çevre hastanelerde yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki İşlemler ve Aranan Şüpheliler

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 84 zanlının emniyetteki işlemleri başladı. Ekiplerin, 22 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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