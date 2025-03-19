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Ankara'da sosyal gelişme için 5 yeni proje desteklenecek

Ankara Kalkınma Ajansınca, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Anadoludakiler Projesi kapsamında, başkentte 5 projenin destekleneceği ve projelere yaklaşık 20 milyon lira destek verileceği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 13:39, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 13:40
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Ankara'da sosyal gelişme için 5 yeni proje desteklenecek

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 2024 SOGEP-Anadoludakiler çağrısı ile Ankara'da desteklenen 5 proje için sözleşme imza süreçleri tamamlandı.

Bölgesel ve sosyo-ekonomik kalkınmayı destekleyerek kadın istihdamını artırmayı, geleneksel üretim biçimlerini modern teknolojiyle entegre etmeyi ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefleyen toplam bütçesi 26 milyon lira olan projelere, yaklaşık 20 milyon lira destek verilecek.

Projelerin detayları

Coğrafi işaretli Ayaş domatesinden salça, sos, domates suyu ve pizza sosu gibi katma değerli ürünler üretilmesi amaçlanan, "Anadoludakiler-Atalık Tohumlarla Yerelden Küresele: Ayaş Domatesinin Katma Değerli Yolculuğu" projesiyle, kooperatifin teknik kapasitesi güçlendirilerek, yerel ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü artırılacak.

Ankara'ya özgü sof kumaşının üretiminin, yeniden canlandırılmasını hedefleyen "Anadoludakiler-Zamansız Zarafet: Sof Dokumanın Yeniden Doğuşu" projesi kapsamında, yeni sof dokuma tezgahları temin edilecek ve e-ticaret yoluyla ürünlerin satışı artırılacak. Modern üretim teknikleriyle geleneksel dokuma sanatını birleştiren proje, Ankara'nın kültürel mirasını ulusal ve uluslararası pazarlarda daha görünür hale getirecek.

Coğrafi işaretli Kalecik Karası üzümünden üzüm suyu ve hardaliye üretimi yapılarak, yerel lezzetlerin ekonomiye kazandırılması planlanan "Anadoludakiler-Üzüm Suyu ve Hardaliye Üretimi: Kadın Gücüyle Yerel Lezzetler" projesi çerçevesinde, kurulacak üretim tesisi ile hem yerel ekonomi güçlendirilecek hem de kadınların sürdürülebilir istihdamı sağlanacak.

Desteklenen "Anadoludakiler-Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası" projesiyle coğrafi işaretli Nallıhan iğne oyasının tanıtımını dijitalleştirerek, ulusal ve uluslararası pazarlarda yer edinmesi sağlanacak. Kadın üreticilere verilecek eğitimlerle, satış becerileri geliştirilecek ve moda markalarıyla işbirlikleri kurulacak.

Elektrikli araç sektöründe, kadın istihdamını artırmayı amaçlayan, "Yeni Nesil Elektrikli Araç Sistemleri Bakım Onarım Programlamasında Genç Kadınlara İş Garantili Uzmanlık Eğitimi" projesi kapsamında 24 kadına eğitim verilecek ve en az 18'inin istihdamı sağlanacak. Togg başta olmak üzere otomotiv firmalarıyla işbirliği içinde yürütülecek proje, yeşil dönüşüme ve kadınların teknoloji sektöründe güçlenmesine katkı sağlayacak.

"Ankara'nın yenilikçi üretim kapasitesi artacak"

Açıklamada, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan'ın görüşlerine de yer verildi.

SOGEP-Anadoludakiler Programı kapsamında desteklenen projelerin, bölgede sosyal kalkınmayı güçlendiren, kadın istihdamını artıran ve üretim modellerini modern teknolojiyle entegre eden önemli bir misyon üstlendiğine işaret eden Kalkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projeler, 2024-2028 Bölge Planı'nın temel hedefleriyle örtüşerek Ankara'nın yenilikçi üretim kapasitesini artırırken, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna da güçlü bir katkı sunacak. Ankara Kalkınma Ajansı olarak, bölgesel kalkınmaya yönelik yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir projeleri desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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