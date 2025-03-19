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Tüketici Hakem Heyeti'nden Güzellik Merkezine Örnek Karar

Kayseri'de bir kadın, güzellik merkezi ile yaptığı sözleşmeden cayıp peşinatını geri aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 13:51, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 13:52
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Tüketici Hakem Heyeti'nden Güzellik Merkezine Örnek Karar

Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti, bir kadının güzellik merkezi ile yaptığı taksitle satış sözleşmesinden tek taraflı caymak için yaptığı başvuruda, sözleşmenin iptali ve ödenen peşinatın iadesine hükmetti. Kayseri'de yaşayan E.O, bir güzellik merkezine giderek cilt bakım işlemleri hakkında bilgi aldı ve çeşitli işlemler yaptırmak için 17 bin 400 lira değerinde hizmet alım sözleşmesi imzaladı. Sözleşme gereği güzellik merkezine peşinat olarak 5 bin lira ödeyen tüketicinin, kalan kısmını da taksitler halinde ödemesi kararlaştırıldı. Daha sonra güzellik merkezinde işlem yaptırmaktan vazgeçen tüketici, sözleşmenin iptali ve ödediği peşinatı geri almak için Tüketiciler Birliğinden yardım istedi. Tüketiciler Birliği, kadına 7 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, İl Hakem Heyetine başvurmasını sağladı.

İl Tüketici Hakem Heyeti Kararları

Kadının başvurusunun ardından kısa sürede incelemelerini tamamlayan İl Tüketici Hakem Heyeti, taksitle satış sözleşmesinin iptali ve tüketicinin ödediği peşinatın iadesine karar verdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, güzellik merkezleriyle ilgili son zamanlarda ciddi şikayetler aldıklarını belirtti. Güzellik merkezleriyle yapılan sözleşmelerde imza atıldıktan sonra "vazgeçilmez" gibi bir algının olduğunu ifade eden Şahin, "Tüketicinin uzaktan satışlarda 14 gün, taksitli satışlarda ise 7 gün cayma hakkı var. Diyelim 7 gün içerisinde vazgeçmedik, sözleşmede de 7 gün içerisinde vazgeçme hakkımız yazmıyorsa, bu sefer o 7 günümüz biz öğrenene kadar geçerlidir. 'Taksitli satışlardan 7 gün içerisinde vazgeçebilirsin' şartı kanunen satıcıda ve sağlayıcıda." diye konuştu.

Tüketici Hakları ve Cayma Hakkı

Şahin, güzellik merkezlerindeki sözleşmelerde bir miktar "kapora" adı altında peşin ödeme alındığını kaydetti. Tüketicilerin güzellik merkezlerinde yaptıkları hizmet sözleşmesinde cayma hakkından bahsedilmediği takdirde İl Hakem Heyetlerine başvurarak sözleşmeyi iptal ettirebildiklerini anlatan Şahin, "Tüketicimiz de bize geldi, sözleşme istedik. Kısmi ödeme olduğunu da görünce sözleşmeden vazgeçme bilgilendirmesinin yapılıp yapılmadığına baktık. Satıcı mutlaka 7 gün içerisinde vazgeçme hakkını tüketiciye bilgilendirmek zorunda. Baktık o bilgilendirme yok." dedi.

Örnek Karar: Sözleşme İptali

Şahin, tüketicilerin "imza attım, geri dönüş hakkı yok" diye düşünmemeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

  • Kayseri İl Hakem Heyetinde sözleşme iptal edildi.
  • Ödenen 5 bin liranın iadesi ve 17 bin 400 liralık sözleşme iptal edilerek örnek bir karar çıkmış oldu.
  • Bu hakkımızı kullanmamız lazım fakat tüketiciler de tek ödeme veya kredi kartından tek çekim yapmasınlar.
  • Bir miktar ödeme yapıp geri kalanını taksite bağlasınlar.
  • Akıllarına yatmazsa vazgeçme hakları doğar.

Bir anlık duygusal yenilgiyle sözleşmeyi imzalayıp ona mahkum kalmayalım. Başka tüketicilerimiz de böyle bir sözleşme imzalamış ve pişman olmuşsa hakem heyetine başvurup taksitli satıştan vazgeçme hakkını kullanarak artık vazgeçebilir.

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