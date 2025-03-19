Bebek Ölümleri Araştırma Komisyonu Çalışmalarını Bitiriyor

TBMM Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, komisyonun 4 aylık çalışma süresinin yarın sona ereceğini bildirerek, "Toplantılar ve saha ziyaretleriyle sağlık alanındaki birçok önemli konuyu ele alıp çözüm önerileri geliştirme noktasına geldik." dedi. Komisyon, Şan başkanlığında, hazırlanacak raporda yer verilecek konuların ele alınması için son kez toplandı. Toplantının açılışında konuşan Şan, komisyonun 20 Kasım 2024'te çalışmalarına başladığını hatırlattı. İshak Şan, komisyonun bugüne kadar 11 toplantı yaptığını; bu toplantılarda sağlık hizmeti sunumu, denetim, sağlık hizmetlerinin finansmanı, yoğun bakım ve mevzuat düzenlemelerinin ele alındığını belirtti.Komisyonda, ilgili bakanlık ve kurum yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ve akademisyenlerin dinlendiğini anlatan Şan, İstanbul, İzmir, Ankara ve Gaziantep'te çalışma ziyaretleri yaptıklarını anımsattı. Şan, komisyonun çalışma sürecinde önemli verilere ulaştıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Komisyonun 4 aylık çalışma süresi yarın sona erecek. Bugünkü toplantımız son resmi toplantı olacak. Toplantılar ve saha ziyaretleriyle sağlık alanındaki birçok önemli konuyu ele alıp çözüm önerileri geliştirme noktasına geldik. Rapor yazım çalışmalarımız devam etmektedir. Aldığımız bilgiler ve yapılan tespitler doğrultusunda ortaya çıkacak rapor, sağlık sistemimizdeki eksiklikleri gidermek için öneriler sunmada ve çözümler üretmede önemli bir adım olacaktır."

CHP'den Eleştiriler ve Sağlık Sistemi Önerileri

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, rapor kapsamında, doktorlar, çalışma koşulları ve "yenidoğan çetesine" ilişkin tespitleri bildireceklerini kaydetti. Komisyonun önemli akademisyenleri dinlediğini aktaran Çan, yeni sağlık sisteminin gerekli olduğunu söyledi. Çan, raporun tamamlanmasının ardından gerekli muhalefet şerhlerini de hazırlayacaklarını dile getirdi.

İYİ Parti'den Sağlık Sistemine Güven Eleştirisi

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, komisyonun tüm yönüyle konuyu ele almadığını öne sürdü. Mevzuattaki eksikliklerin detaylı ortaya konulduğunu söyleyen Sunat, talep etmelerine rağmen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve eski sağlık bakanlarının dinlemediğini de aktardı. Sunat, "yenidoğan çetesinin", toplumun sağlık sistemine güveninin sarsılmasına neden olduğunu vurgulayarak, "Sağlık hizmetlerine temel güven zedelenmiştir. 'Yenidoğan çetesi' olayı, kamu kurumlarına ve denetim mekanizmalarına karşı güven kaybına sebep olmaktadır. Toplumun kaybolan güveninin kazanılması için şeffaf denetimlerin, etkin yaptırımların, etik değerlerin öncelikli hale gelmesi gerekir." sözlerini sarf etti.

Diğer Partilerin Görüşleri

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sağlık sisteminde bazı sorunlar yaşandığını hatırlatarak, raporla ilgili ayrıntılı öneriler ileteceklerini belirtti. Yeni Yol Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, kamu hastanelerinde objektif dış denetim olması gerektiğini ifade etti. Koruyucu hekimliğin aile hekimliği üzerinden kurgulandığını aktaran Karatutlu, bu konuda başarılı olunamadığını savundu. Öte yandan komisyonda, muhalefet milletvekilleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını eleştirdi.