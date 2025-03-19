Aksaray'da Telefon Dolandırıcılığı: 6 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Fatih Mahallesi'nde yaşayan M.Y'yi (88) telefonla arayanlar, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 87 bin avrosunu aldı. Dolandırıldığını anlayan M.Y, polise giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde telefonla dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Dolandırıcıların Yeni Planı: 32 Milyon Liralık Gayrimenkul

M.Y. ile tekrar irtibata geçen şüpheliler, 32 milyon liralık gayrimenkulü ve hesabındaki 150 bin avroyu da istedi. Ekipler, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 2 şüpheliyi yakaladı ve ardından 4 şüpheliyi Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Malzemeler

Adreslerdeki aramalarda, 13 cep telefonu ve 8 SIM kart ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.