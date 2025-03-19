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Manavgat'ta Doktora Yapılan Saldırı Sonrası İş Bırakma

Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktor Ali Volkan Kaya'ya saldırı sonrası iş bırakma eylemi yapıldı. Sağlık çalışanları şiddete karşı tepkilerini gösterdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2025 14:58, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 15:39
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen üzücü olay, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Manavgat Devlet Hastanesi Ortopedi Kliniği'nde görev yapan Doktor Ali Volkan Kaya, bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Bu saldırının ardından hastane yönetimi ve doktorlar, bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirerek olaya tepki gösterdi.

Şiddete Karşı Tepki ve İş Bırakma Eylemi

Başhekim Uzman Doktor Mehmet Deniz, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" diyerek sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtti. Başhekimlik ve İl Sağlık Müdürlüğü, olayın hukuki takibini yapacaklarını ve şiddetin hiçbir alanda gerekçesi olamayacağını vurguladı. Deniz, hak arama yönteminin şiddet olamayacağını belirterek, hastanelerde hasta hakları birimi, SABİM ve CİMER gibi başvuru yollarının etkili sonuçlar verdiğini ifade etti.

Sendika ve Grev Kararı

Doktor Ali Volkan Kaya'nın bağlı olduğu sendikanın genel merkezi, sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'nde bir günlük grev kararı aldı. Başhekim Deniz, grev kararına saygı duyduklarını ancak randevu alıp gelen hastaların mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik Önlemleri Yetersiz mi?

Hekim Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Antalya Şube Başkanı Doktor Orhan Tekin, Türkiye'de 'Beyaz Kod' sistemi kurulduğundan beri yapılan bildirim sayısının 122 bin 101 olduğunu belirtti. Tekin, sağlık çalışanlarının büyük bir kısmının sözlü veya fiziksel şiddete maruz kaldığını ve sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.Açıklamaların ardından Doktor Orhan Tekin, saldırıya uğrayan Doktor Ali Volkan Kaya'ya çiçek takdim etti.

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