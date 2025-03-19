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Belediyelerde Sözleşmeli Sanatçılara İkramiye İmkanı

Belediyelerde sözleşmeli olarak çalışan sanatçılar, üstün performansları sonucunda iki aylık teşvik ikramiyesi ile ödüllendirilebilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 15:27, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 15:28
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Belediyelerde Sözleşmeli Sanatçılara İkramiye İmkanı

Belediyelerde sözleşmeli çalışan sanatçılar, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre üstün başarı gösterdikleri takdirde, belediye başkanının kararıyla iki aya kadar ücret teşvik ikramiyesi alabilecekler.

"Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" başlıklı Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeye göre, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilen sözleşmeli belediye sanatçıları, belediye başkanı kararıyla iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi almaya hak kazanabilecek.

Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar, teknik kadroda yer almayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmeyenler hariç olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek Geçici 12, 13 ve 14'üncü maddeleri kapsamına giren personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Klasik Türk Müziği Koroları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları, Devlet Çok Sesli Müzik Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Türk Müziği Toplulukları, Oda Orkestraları, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve diğer sanat kuruluşları sanatçılarını kapsıyor.

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