İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak açıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 17:44, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 18:24
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızasıyla çift yönde geçici olarak askıya alınan gemi trafiğine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeyken makine arızası yapan Bers isimli kuru yük gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak açıldı." ifadesine yer verildi.