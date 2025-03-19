İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi arızasıyla çift yönde geçici olarak askıya alınan gemi trafiğine ilişkin bilgi verildi.

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