İtfaiyecinin yangında ölen eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, dün sabah yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma Gezgin, çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in öldüğü belirlendi. Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı. Haberi alıp gelen yakınları da fenalık geçirdi.

Fatma Gezgin ile çocuklarının cenazeleri, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler ilk olarak eski evlerinin bulunduğu Pınarbaşı Mahallesi'ne getirildi, bu sırada ailenin yakınları gözyaşı döktü.

Turgay Gezgin'in buradaki babaevinin önünde, eşi ve 2 çocuğu için helallik alındı. Cenazeler, öğle vakti Gülistan Camisi'ne götürüldü. Cenazeye Turgay Gezgin'in yanı sıra Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy ile siyasi parti temsilcileri, Aydın, Muğla, İzmir ve çevre illerden gelen itfaiye görevlileri ile çok sayıda mahalleli katıldı. Kaymakam Kan, cenazeye katılanlarla tek tek el sıkışıp başsağlığı diledi. Anne ve 2 çocuğu için ayrı ayrı kılınan namazın ardından cenazeler Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.