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Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımıza Yönelik İftiralar Kabul Edilemez

Fahrettin Altun, İstanbul'daki soruşturmalar sonrası yapılan ideolojik iftiralara karşı Cumhurbaşkanının hukukunu koruyacaklarını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 17:29, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 17:31
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Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımıza Yönelik İftiralar Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız." ifadesini kullandı.

Altun'dan Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta ana muhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik saiklerle soruşturmaların selametine halel getirme çabası içerisinde olduğunu gördüklerini belirtti.

"Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız."

değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

Bağımsız Yargıya Vurgu

"Yetkisini Türk milleti adına kullanan yargı organlarımızın bağımsızlığına yönelik yıpratma amacı taşıdığı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı da töhmet altında bırakmayı amaçlayan bu tip çabaların karşısında dimdik durmayı ve bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz." Bağımsız yargının vereceği her türlü kararın tüm kesimlerce saygıyla karşılanması gerektiği düşüncemizi yineliyor, bu süreçte İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın da teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkatle yaklaşarak bu mücadeleye destek olmalarını, her zaman olduğu gibi resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz."

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