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Çatı onarırken şiddetli rüzgarın savurduğu baba ve oğlu hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evin çatısını tamir eden baba ve oğlu, şiddetli rüzgarın savurmasıyla aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba-oğul kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 20:06, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 20:07
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Çatı onarırken şiddetli rüzgarın savurduğu baba ve oğlu hayatını kaybetti

Olay, saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8422 Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı tamirat işi yapan Muharrem Barışık (43) ve oğlu Eren Barışık (17), tamir için üç katlı bir evin çatısına çıktı. Bu esnada etkili olan şiddetli rüzgarın savurduğu baba ve oğlu, yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede baba Muharrem Barışık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eren Barışık da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba oğulun cenazeleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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