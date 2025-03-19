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Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Fahiş fiyatla mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor. Ramazan öncesinde bir dizi tedbir aldık. Ticaret bakanlığımız hazine ve maliye bakanlığımız fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili incelemeler başlattı. İnşallah ramazan ayından sonra da mücadelemiz sürecek." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 20:30, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 21:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bizleri bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Buradan vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen çiftçi kardeşlerimize selamlar gönderiyorum.

Çiftçi kardeşlerimize en sancılı dönemlerde, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. 15 Temmuz gibi nice badirelerin üstesinden sizlerle birlikte geldik. O karanlık gece de darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Tarımda, hayvancılıkta, ihracatta ülkemizi takip edilen seviyeye beraber getirdik. Önümüze çıkan engellere takılmadan, şahsım ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan gayret gösteriyoruz. 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Tarıma ve çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri verme gayretindeyiz.

"Türkiye Avrupa'da lider"

Verimli kaliteli üretimin artması için 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025'de 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Ülkemizde 206 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncüyüz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9 Avrupa'da 3. sıradayız. Üretimdeki başarılarla birlikte tarım orman sektörümüz Türkiye ortalaması üzerinde büyüme gerçekleştirdi.

"Tarım bitti" iftirası atılan Türkiye, tarım hasılasında bugün Avrupa'da lider, dünyada ise 8.sıradadır. 2002de ülke olarak 1 yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz. 186 ülkeye 2 bin 252 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Tohumculukta 104 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İdrakleri kapanmamış olanlar için bu rakamlar kafidir.

Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup hükümetlerimizi ve sektörü karalamaya devam ederler. Muhalefetin perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır. Amacımız vatandaşımızın kaliteli ürüne ulaşmasıdır.

"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Bakanlığımız ürünleri vatandaşlara taklitle sunanlara karşı denetim seferberliği başlattı. Taklit yapılan sağlıksız ürünler anlık olarak yayınlanıyor. Fahiş fiyatla mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor. Ramazan öncesinde bir dizi tedbir aldık. Ticaret bakanlığımız hazine ve maliye bakanlığımız fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili incelemeler başlattı. İnşallah ramazan ayından sonra da mücadelemiz sürecek.

Tarımda plansız üretimden kaynaklı sorunların giderilmesi için devrim niteliğindeki düzenlemeyi geçen yıl uygulamaya koyduk. Düzenlemeyle bu ürün elde kaldı gibi şikayetlerin önüne geçeceğiz. Yeni destekleme modelimizi de paylaştık.

Artık çiftçilerimiz hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden biliyor ürün ekim planını buna göre yapıyor. Üretim planlamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içinde daha iyi göreceğiz. 4 koldan devredeyiz, fahiş fiyata göz yummayacağız.

Tarım politikalarımızın merkezine suyu alıyoruz. 22 yılda 3 trilyon 350 milyar maliyetli su ve sulama tesisini hizmete aldık. Bu yıl içinde 321 tesisi daha hizmete sunacağız. Tarım sigortasının ehemmiyetini tekrar hatırlatıyor, yaptırmayanları yaptırmaya davet ediyorum. Kırsal kalkınma programlarında hibe desteklerimiz bulunuyor.

2025 yılında bütçeden ve uluslararası kurum-kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği vereceğiz.

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