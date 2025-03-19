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DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada; "Morgan Stanley'in Borsa İstanbul'dan çekildiği iddiaları manipülasyon içeriyor." denildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 20:37, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 20:40
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DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına dair bir açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Bazı basın yayın organlarında, "Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi" iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir. Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanarak, kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

Morgan Stanley'in Borsa İstanbul Faaliyetleri

Morgan Stanley A.Ş., uzun yıllardır Borsa İstanbul'da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir. Morgan Stanley'in 12 Mart'ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Sermaye Piyasasına Dair Uyarılar

Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz.

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