DMM'den 'Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddialarına dair bir açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Morgan Stanley'in Borsa İstanbul Faaliyetleri

Bazı basın yayın organlarında,iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir. Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanarak, kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

Morgan Stanley A.Ş., uzun yıllardır Borsa İstanbul'da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir. Morgan Stanley'in 12 Mart'ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

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