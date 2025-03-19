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Fed faiz oranını sabit tuttu

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda %4,25-4,50 aralığında sabit bıraktı. Ekonomik istikrar için alınan bu kararın detayları açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 21:17, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 21:33
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Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi.Christopher Waller'ın politika faizinin sabit tutulmasını desteklediği ancak menkul kıymet varlıklarındaki mevcut azaltma hızının sürdürülmesini tercih ettiği aktarıldı.

Faiz Oranı Kararının Gerekçesi

Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Faiz İndirimleri ve Enflasyon

Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Geçen yılın kasım ve aralık aylarında da politika faizini 25'er baz puan indiren Fed, ocak ayında, geçen yıl art arda 3 toplantıda gittiği faiz indirimlerine ara vermişti. ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak şubatta yıllık bazda yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti.

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