Bakan Uraloğlu: BTK Akademi Türkiye'nin En Büyük Çevrimiçi Eğitim Platformu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi'nin iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. "BTK Akademi bugün 314 başlıkta çevrimiçi eğitim ve 2.5 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye'nin en büyük yerli ve milli çevrimiçi eğitim platformudur." diye belirtti. Bugüne kadar 60 ilde 307 eğitim başlığında 11 bin 371 öğrenciye sınıf eğitimi verildiğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nda üniversite öğrencilerine yönelik iftar programına katıldı. İftar sonrası yaptığı konuşmada, yazılım geliştirmenin modern çağın mimarlığı olduğunu vurguladı ve "Hayallerinizi kodlara dökerek, fikirlerinizi dijital dünyada hayata geçirerek yepyeni bir evren inşa ediyorsunuz." dedi.

Dünyanın Çevresini 14 Kez Dolaşacak Fiber Optik Kablo Uzunluğuna Sahibiz

Bakan Uraloğlu, ülkemizin bilgi teknolojileri alanındaki atılımlarına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti hükümetlerimizin kararlı vizyonu, BTK gibi kurumlarımızın özverili çalışmaları ve sizler gibi yetenekli gençlerin potansiyeli sayesinde, Türkiye, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir ivme yakaladı." dedi. 2002 yılında geniş bant internet abonesi olmayan ülkemizin bugün fiber optik kablo uzunluğunu 588 bin kilometreye çıkardığını belirtti.

5G'ye Geçiş Sürecini Hızlandırıyoruz

Uraloğlu, programda bulunan öğrencilere internet hızları konusunda müjde verdi: "Bildiğiniz üzere 5G'yi İstanbul Havalimanı'nda uzun süredir deneyimliyoruz." dedi. 5G teknolojisi ihalesinin bu sene yapılacağını ve 2026'da Türkiye genelinde 5G'ye geçileceğini duyurdu.

Sizin Başarınız, Türkiye'nin Başarısı Olacaktır

BTK Akademinin 2017 yılında faaliyete başladığını aktaran Uraloğlu, "BTK Akademi bugün 314 başlıkta çevrimiçi eğitim ve 2.5 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye'nin en büyük yerli ve milli çevrimiçi eğitim platformudur." dedi. Bugüne kadar 60 ilde 307 eğitim başlığında 11 bin 371 öğrenciye sınıf eğitimi verildiğini belirtti.Bakan Uraloğlu konuşmasının sonunda öğrencilere seslenerek, "Kendinizi sürekli geliştirerek, geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanmanız en büyük temennimizdir." dedi. Başarıya giden yolculukta azim ve kararlılığın önemine vurgu yaptı ve "Sizin başarınız, Türkiye'nin başarısı olacaktır" ifadesini kullandı.