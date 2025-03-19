Üç siyasi partiden CHP'ye destek ziyareti
Bazı siyasi partiler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'yi ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 23:42, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 00:00
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetleri, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek yaşanılan süreç ile ilgili desteklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.