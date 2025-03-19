Hatay'da Dağlık Alanda Bulunan Gencin Ölümü: 4 Tutuklama

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bir gencin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Kayıp olarak aranırken Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda 16 Mart'ta cesedi bulunan Mertcan Güvercin'in (23) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan cinayet zanlısı A.D. ve bu kişiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ş, Y.B, A.Y, H.K. ve U.A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. H.K. ile U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

16 Mart tarihinde kaybolan Mertcan Güvercin'in cesedi, Mızraklı Mahallesi'nin dağlık alanında bulunmuştu. Yapılan incelemelerde av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edilen Güvercin'in ölümü, bölgede büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma Süreci

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayet zanlısı olarak belirlenen A.D'nin yanı sıra bu kişiyle bağlantılı olduğu düşünülen beş kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Zanlılar

Nöbetçi hakimlik, A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y'nin tutuklanmasına karar verirken, H.K. ile U.A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bu gelişmeler, adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.