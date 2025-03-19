Hatay'da Dağlık Alanda Bulunan Gencin Ölümü: 4 Tutuklama
Hatay'da kayıp olarak aranan Mertcan Güvercin'in cesedi dağlık alanda bulundu. Cinayetle ilgili 4 zanlı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda bir gencin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Kayıp olarak aranırken Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda 16 Mart'ta cesedi bulunan Mertcan Güvercin'in (23) av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan cinayet zanlısı A.D. ve bu kişiyle bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Ş, Y.B, A.Y, H.K. ve U.A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. H.K. ile U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın Detayları
16 Mart tarihinde kaybolan Mertcan Güvercin'in cesedi, Mızraklı Mahallesi'nin dağlık alanında bulunmuştu. Yapılan incelemelerde av tüfeğiyle öldürüldüğü tespit edilen Güvercin'in ölümü, bölgede büyük yankı uyandırdı.
Soruşturma Süreci
Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayet zanlısı olarak belirlenen A.D'nin yanı sıra bu kişiyle bağlantılı olduğu düşünülen beş kişi daha gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Tutuklanan ve Serbest Bırakılan Zanlılar
Nöbetçi hakimlik, A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y'nin tutuklanmasına karar verirken, H.K. ile U.A.'yı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Bu gelişmeler, adaletin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.