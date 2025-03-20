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20 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

20 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 00:01, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 00:03
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20 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokent Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Çankırı İl Başkanlığını, Karabük Valiliğini, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ve Karabük Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Çankırı/10.00/11.50/Karabük/15.00-16.40-17.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pulathane Bulvarı'nı yerinde inceleyecek, Yıldızlı Huzurevini ziyaret edecek, Gençlerle Tecrübe Paylaşımı programına katılacak, şehit Mustafa Ali Yazıcıoğlu'nun ailesini ve engelli bireyin ailesini ziyaret edecek, Dünden Bugüne Teşkilat Buluşması ve Vefa İftarı Programı'na katılacak, teravih namazının ardından öğrenci evinde sahur yapacak.

(Trabzon/13.15/14.00/15.00/16.00/17.00/18.10/20.00/24.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini, ocak ayına ilişkin tarımsal girdi ve şubat ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- AB ülkelerinin liderleri, ekonomide rekabetçilik ve savunma ana gündemiyle olağan zirve toplantısı için bir araya gelecek.

(Brüksel)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçını izleyecek.

(İstanbul/20.00)

2- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında Macaristan'ı RAMS Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

3- 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig maçında İtalya ile Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

4- THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımına konuk olacak.

(Monako/21.00)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftası; Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

6- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu ilk ayağında, Adasokağı-Kırşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Ortahisar Belediyespor maçları oynanacak.

(Adana/16.00/Eskişehir/17.30)

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