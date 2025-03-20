ABD'den İmamoğlu açıklaması: Yorum yapmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ABD açıklamada bulundu.

Gazeteci Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı.

"Türkiye'nin iç işlerine karışmayız"

Bakanlığın açıklamasında Türkiye'de 'insan hakları'nın olmadığı düşüncesi savunularak, "Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz." denildi.

Açıklamanın devamında ise ABD'nin Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağı vurgulandı. Açıklamada "Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Fakat başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız." denildi

ABD'nin Türkiye'den 'tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde hareket etmeleri' yönünde bir beklenti içerisinde olduğu aktarılan açıklamada, "Bu zaten çok açık." denildi.