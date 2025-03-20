Düşük gelirlilere 'mikro' sigorta
Sosyal Güvenlik Kurumu, düşük gelirli gruplara özel sigorta sistemi geliştirmek için çalışmalarına hız kazandırdı. Özellikle az gelişmiş bölgelerde ve gelir düzeyi düşük olan mesleklerde işlem maliyetleri düşürülecek. Yüksek primler nedeniyle bu hizmetlerden yararlanamayan yoksul veya düşük gelirli bireylerin sigortayla tanışması sağlanacak.
Bireylerin ve toplumun geleceğinin güvence altına alınmasını sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düşük gelir grubunda bulunan vatandaşlar için yeni bir mikro sigorta sistemine hazırlanıyor. Bu kapsamda esnaf, sanatkar, çiftçiler, mevsimlik çalışanlar ve serbest meslek çalışanlarının faydalanması için hazırlanacak sistemle; sigorta güvencesine ihtiyaç duyan fakat primlerin gelir durumlarına uymaması nedeniyle bu hizmetlerden yararlanamayan yoksul veya düşük gelirli bireylerin sigortayla buluşturulması sağlanacak. Bu kişilerin geleceğinin güvence altına alınması ve diğer sosyal haklardan faydalandırılmasına olanak tanınacak.
HER MESLEK GRUBUNA VE GELİRE ÖZEL SİSTEM
Çalışma aşamasında olan mikro sigorta sisteminin önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ayrıca bu sistem içerisinde meslek gruplarına ve gelir düzeyine göre farklı prim ödemelerinin de olması bekleniyor. Örneğin, bir küçük esnafın gelir durumuna göre ortalama 9 bin TL olan bir prim ödemesinde yüzde 10 ila yüzde 50 arasında indirimli bir şekilde prim ödemelerinin yapılması bekleniyor. Her meslek ve gelir grubundan kişiler için bu sigorta sistemi gözden geçirilecek ve farklılıklar gösterebilecek.
HEDEF SİGORTALILIKTA YÜZDE 100
- Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde son 15 yılda ülke nüfusunun sosyal sigortalılık oranı yüzde 80 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinde sosyal güvenlik kapsamı azalırken bu bölgelerdeki sigortalılığın az olmasının nedeni olarak kayıt dışı istihdamın da yoğunlukta olduğu belirtiliyor. Planlanan mikro sigorta sistemi de bu bölgelerde başlatılacak. Bu kapsamda Doğu illerinden başlanarak sigortalılıkta hedef yüzde 100'e ulaşmak olacak.