Aksaray-Konya Yolunda Otobüs Kazası: 20 Kişi Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında gerçekleşti. Marmaris'ten Van'a giden Mustafa Akbaba yönetimindeki 46 AIZ 037 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada otobüste bulunan 31 kişiden 20'si yaralandı.

Kaza Sonrası Müdahale ve Yaralıların Durumu

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 20 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kaza yerine giderek incelemelerde bulundu ve kazanın ardından açıklamalarda bulundu.

Vali Kumbuzoğlu'nun Açıklamaları

Vali Kumbuzoğlu, "Türkiye genelinde belli bölgelerde buzlanma ve kar yağışı vakalarıyla karşılaşıyoruz. Aksaray'da da AFAD, karayolları, UMKE, Özel İdaresi kurumlarımızla karla mücadele faaliyetlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda bu akşam bir kazayla karşı karşıya kaldık. Araçta yolcularla birlikte 31 kişi var. Hafif ve orta olmak üzere 20 yaralımız var. Bunların da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanemize ambulanslarımızla nakillerini yaptık. Ayaktan tedavi olma ihtimalleri çok yüksek." dedi.

Kazadan Yara Almadan Kurtulanların Durumu

Kazadan yara almadan kurtulan 11 kişi ise Aksaray merkezde konaklayacak ve takipleri yapılacak. Kazadan yara almadan kurtulanlarla görüştükten sonra Vali Kumbuzoğlu, tedaviye alınan yaralıları ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı.Kazada yaralanan yolculardan Nesim Çelik ise Ağrı'ya gittiğini belirterek, "Kaza buzlanmadan mı, fırtınadan mı ne oldu, anlayamadım." dedi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.