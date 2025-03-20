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Başkentte İBB Soruşturması Protestosunda 5 Polis Yaralandı

Ankara'da İBB'ye yönelik soruşturmayı protesto eden gösteride 5 polis yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 07:30, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 07:32
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Başkentte İBB Soruşturması Protestosunda 5 Polis Yaralandı

Başkentte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale sırasında 5 polis hafif şekilde yaralandı. Bu olay, Ankara'nın merkezi noktalarından biri olan Güvenpark'ta meydana geldi.

CHP Ankara İl Başkanı ve Milletvekillerinin Açıklamaları

Akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Güvenpark'ta toplanan grup adına CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP'li milletvekilleri açıklama yaparak, soruşturmalar kapsamındaki gözaltıları eleştirdi. Eleştirilerin ardından partililer, grup halinde sloganlar atarak Adalet Bakanlığı binasına kadar yürüdü.

Sloganlar ve Alkışlarla Devam Eden Eylem

Burada sloganlar ve alkışlarla eylemlerine devam eden gruptakilerden bir kısmı polisin uyarısıyla dağıldı. Ancak bazıları ise Kızılay Milli İrade Meydanı'na geçti. Burada izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Biber Gazıyla Müdahale ve Yaralanan Polisler

Buna rağmen slogan atan gruptakilere ekipler tarafından zaman zaman biber gazıyla müdahale edildi. Ardından Eskişehir yolu üzerindeki İnönü Bulvarı'nda bir araya gelen bir grup, yolu ulaşıma kapatmak istedi. Dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen protestoları sürdüren gruptakilerin attığı taşlar nedeniyle 5 polis memurunun hafif yaralandığı görüldü. Polislere ilk müdahale ambulanslarda yapıldı.

Yolun Tekrar Ulaşıma Açılması

Grubun dağılmasının ardından yol çift yönlü ulaşıma açıldı. Bu arada Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek, bilgi aldı.

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