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Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'ye Soruşturma Açıldı

Muğla'da, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mart 2025 07:35, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 07:36
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Marmaris Belediye Başkanı Ünlü'ye Soruşturma Açıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında "kamu görevlisine direnme" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Zekican Balcı, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının demokrasiye zarar verdiğini savunarak, sürecin takip edileceğini belirtti.

Protesto Yürüyüşü ve Gelişmeler

Açıklamanın ardından grup, Muğla Adliyesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle grubun ilerlemesine izin vermedi. Buna rağmen adliye binası önüne ulaşan grup, burada slogan atarak protestoya devam etti. Polis ekipleri, grubun dağılmaması üzerine biber gazlı müdahalede bulundu.

Müdahale ve Sonuçları

Protesto gösterisi sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. CHP'li belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı protesto yürüyüşünde gözaltına alınan CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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