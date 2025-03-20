Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurt genelinde çok bulutlu hava hakim olacak ve bazı bölgelerde yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu oldukça bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genel olarak kar şeklinde olacak, ancak Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur şeklinde görülebilir. Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. İşte 20 Mart 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri:
Marmara Bölgesi Hava Durumu
Çok bulutlu bir hava bekleniyor ve bölgenin doğusunda yağışlar görülecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabilir. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
- Bursa: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı
- Edirne: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu
- İstanbul: 7°C, Çok bulutlu ve yağmurlu
Ege Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kütahya ile Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı görülebilir. Güney Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esebilir.
- Denizli: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu
- İzmir: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Muğla: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz'de (Adana hariç) aralıklı yağışlar bekleniyor. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülebilir. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.
- Adana: 18°C, Çok bulutlu
- Antalya: 17°C, Çok bulutlu
- Hatay: 20°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Bölge genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı kar yağışı bekleniyor. Yağışlar doğuda kuvvetli olabilir. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.
- Ankara: 4°C, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
- Eskişehir: 4°C, Çok bulutlu ve kar yağışlı
- Konya: 4°C, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Bölge genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur görülürken, iç kesimlerde kar yağışı görülecek.
- Bolu: 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- Düzce: 6°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı
- Sinop: 7°C, Çok bulutlu ve yerel kuvvetli aralıklı yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar genellikle kar şeklinde olacak.
- Amasya: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Artvin: 7°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
- Samsun: 7°C, Çok bulutlu ve yerel kuvvetli aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Batı kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor.
- Erzurum: 7°C, Çok bulutlu ve kuvvetli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Kars: 8°C, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- Malatya: 14°C, Çok bulutlu ve kuvvetli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı sağanak görülecek. Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
- Diyarbakır: 15°C, Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı
- Gaziantep: 16°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
- Siirt: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli aralıklı sağanak yağışlı