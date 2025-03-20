Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu oldukça bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genel olarak kar şeklinde olacak, ancak Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur şeklinde görülebilir. Özellikle Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir. İşte 20 Mart 2025 için bölge bölge hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Çok bulutlu bir hava bekleniyor ve bölgenin doğusunda yağışlar görülecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabilir. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Bursa: 8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı

8°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı Edirne: 8°C, Parçalı ve çok bulutlu

8°C, Parçalı ve çok bulutlu İstanbul: 7°C, Çok bulutlu ve yağmurlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kütahya ile Afyonkarahisar çevrelerinde hafif kar yağışı görülebilir. Güney Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esebilir.

Denizli: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

11°C, Parçalı ve çok bulutlu İzmir: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu

15°C, Parçalı ve çok bulutlu Muğla: 11°C, Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz'de (Adana hariç) aralıklı yağışlar bekleniyor. Kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görülebilir. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

Adana: 18°C, Çok bulutlu

18°C, Çok bulutlu Antalya: 17°C, Çok bulutlu

17°C, Çok bulutlu Hatay: 20°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Bölge genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı kar yağışı bekleniyor. Yağışlar doğuda kuvvetli olabilir. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

Ankara: 4°C, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

4°C, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı Eskişehir: 4°C, Çok bulutlu ve kar yağışlı

4°C, Çok bulutlu ve kar yağışlı Konya: 4°C, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Bölge genelinde çok bulutlu hava ve aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur görülürken, iç kesimlerde kar yağışı görülecek.

Bolu: 3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

3°C, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı Düzce: 6°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı

6°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı Sinop: 7°C, Çok bulutlu ve yerel kuvvetli aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar genellikle kar şeklinde olacak.

Amasya: 4°C, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

4°C, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı Artvin: 7°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

7°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu Samsun: 7°C, Çok bulutlu ve yerel kuvvetli aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Yağışlar genellikle kar şeklinde olacak. Batı kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor.

Erzurum: 7°C, Çok bulutlu ve kuvvetli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

7°C, Çok bulutlu ve kuvvetli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı Kars: 8°C, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

8°C, Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı Malatya: 14°C, Çok bulutlu ve kuvvetli aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı sağanak görülecek. Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Diyarbakır: 15°C, Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı

15°C, Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı Gaziantep: 16°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

16°C, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı Siirt: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli aralıklı sağanak yağışlı



