1 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför tutuklandı

M.A.K. (38) idaresindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait 10 HD 307 plakalı yolcu otobüsü, Kılıçarslan beldesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan Süleyman Kırcı (30) olay yerinde yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri tamamlanan 20 yaralı taburcu edildi, 5'inin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.A.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kazada hayatını kaybeden Kırcı'nın Sandıklı ilçesindeki otogardan eşi Yeter Tunay ile oğlu Miraç Efe Kırcı'yla birlikte akraba ziyareti için Ankara'ya gitmek için otobüse bindiği öğrenildi. Yeter Tunay ile Miraç Efe Kırcı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kırcı'nın, yarın ilçeye bağlı Bekteş köyünde toprağa verileceği bildirildi.