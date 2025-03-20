Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında dün sabah evinde gözaltına alınmıştı.

Gözaltında olan İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için."