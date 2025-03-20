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2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsiz sayısı 151 bin kişi azaldı ve işsizlik oranı %8,7 oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mart 2025 10:07, Son Güncelleme : 20 Mart 2025 10:16
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2024 yılı işsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde işsiz sayısı 151 bin kişi azalarak toplam işsiz sayısını 3 milyon 113 bine indirdi. Bu azalma, ülke ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşsizlik oranı, geçen yıla göre 0,7 puan düşerek %8,7 seviyesine geriledi. Erkeklerde işsizlik oranı %7,1 olarak belirlenirken, kadınlarda bu oran %11,8 olarak hesaplandı.

İstihdam Oranı %49,5 Seviyesinde

2024 yılında istihdam edilenlerin sayısı önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 1,2 puan artış göstererek %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne Katılım Oranı %54,2

2024 yılında işgücü, önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak %54,2 seviyesine çıktı. Erkeklerde işgücüne katılma oranı %72,0 iken kadınlarda %36,8 olarak belirlendi.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı %16,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak %16,3 oldu. Bu yaş grubunda erkeklerde işsizlik oranı %13,1 iken kadınlarda %22,3 olarak tahmin edildi.

İstihdamın %57,9'u Hizmet Sektöründe

  • İstihdam edilenlerin %14,8'i tarım sektöründe yer aldı.
  • %20,7'si sanayi sektöründe çalıştı.
  • %6,6'sı inşaat sektöründe istihdam edildi.
  • %57,9'u hizmet sektöründe çalıştı.

2024 yılında tarım sektöründe 4 milyon 827 bin kişi istihdam edilirken, sanayi sektöründe bu sayı 6 milyon 746 bin oldu. İnşaat sektöründe 2 milyon 162 bin kişi çalışırken, hizmet sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 18 milyon 886 bin kişiye ulaştı. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 132 bin artarken, sanayi sektöründe 35 bin ve inşaat sektöründe 165 bin kişi arttı. Hizmet sektöründe ise bu artış 656 bin kişi oldu.

Atıl İşgücü Oranı %26,7

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak %26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,4 olarak gerçekleşti.

En Düşük İşsizlik Oranına Sahip İller

İşsizlik oranının en düşük olduğu iller %4,0 ile Burdur ve Kastamonu olurken en yüksek işsizlik oranına sahip il %18,3 ile Hakkari oldu.

İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK İL ARDAHAN

En yüksek istihdam oranı %60,6 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %35,3 ile Hakkari ilinde oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK İL ARDAHAN OLDU

En yüksek işgücüne katılma oranı %63,9 ile Ardahan ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %41,6 ile Siirt ilinde oldu.

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